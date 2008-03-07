Сварки з матір’ю і низький рівень серотоніна смертельні для підлітків

Поєднання негативних відносин між матір`ю і дочкою і низьких рівнів серотоніна в крові, важливого мозкового хімікату для стабільності настрою, може бути смертельною для дівчаток-підлітків, повідомляють дослідники з Університету Вашингтона /США/. Ці два чинники на 64% підвищують ризик нанесення собі шкоди і суїцидальних схильностей у школярок.

Психологи говорять, що асоціація емоційних конфліктів і сварок з матерями і спроб самогубства у дівчаток-підлітків не була така сильна, як зв`язок із зниженою кількістю гормону серотоніна. Проте, у поєднанні з поганими сімейними взаєминами /в основному з матерями, оскільки зазвичай дівчатка ближче спілкуються з мамою/, рівні серотоніна несли в собі ще вищу біологічну уразливість для розумового здоров`я і життя підлітків.

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