Поляки подарували львівським прикордонникам дві карети швидкої допомоги

Львівському клінічному госпіталю Державної прикордонної служби колеги із Польщі подарували дві карети швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, автомобілі оснащені сучасним реанімаційним обладнанням, що дасть можливість працювати нашим лікарям та рятувати людей.

Це вже не перша гуманітарна допомога прикордонникам від сусідньої держави. Ще у квітні медики із польського міста Катовіце подарували львівським прикордонникам два автомобілі швидкої допомоги марки «Мерседес».

Крім того, до кінця року запланована передача від польських медиків ще 4 реанімаційних автомобілів.

Загалом в автопарку клінічного госпіталю є шість спецавтомобілів. Два із них вже несли службу у Донецькій та Луганській областях, рятуючи життя вояків. Також у зоні АТО зараз працюють шестеро медиків клінічного госпіталю, йдеться в повідомленні.