"Це рак... Вони всі помруть без варіантів": опубліковано запис скандальної заяви чиновника МОЗ (аудіо)

07:19, 06 червня 2018
Країна
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Довкола слів Лінчевського розгорівся скандал / фото Радіо Свобода

З'явився запис скандальної заяви заступника в.о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського на засідання Рахункової палати щодо лікування онкохворих українців за кордоном.

Посилання на аудіо на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

"Задля недопущення різних інтерпретацій заяв Лінчевського було ухвалено рішення також оприлюднити аудіозапис його виступу, щоб громадськість могла з ним ознайомитися і не виникало жодних питань", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського навів Онкологічний портал України.

«Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго», - йшлося в опублікованому витягу зі стенограми.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

Після цього активісти та пацієнти вимагали звільнити Лінчевського.Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відкрити стосовно Лінчевського дисциплінарне провадження.

5 червня Пацкан заявив, що, згідно з результатами аудиту Рахункової палати, МОЗ протягом 2016-2017 років неефективно використало 286 млн грн бюджетних коштів, виділених для лікування онкохворих за кордоном, ще 24 млн грн були використані з порушенням законодавства.

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Теги: #МОЗ#скандал#лікування за кордоном#Олександр Лінчевський