В регіони передано 12 мобільних амбулаторій для роботи з ВІЛ та вірусними гепатитами

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні передав неурядовим ВІЛ-сервісним організаціям 12 спеціалізованих мобільних амбулаторій для подальшої роботи з профілактики ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та інших соціально небезпечних хвороб серед найуразливіших верств населення.

Автомобілі надійдуть до 12 областей України: Волинської, Донецької, Київської, Житомирської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Чернівецької, міст Києва та Слов’янська Донецької області.

Машини повністю пристосовані для проведення тестування та надання медико-консультативної допомоги представникам груп ризику щодо інфікування ВІЛ. Відділення салону укомплектовані необхідними меблями, гінекологічним кріслом, холодильником, ультрафіолетовим бактерицидним опромінювачем, утилізатором, умивальником. Для ефективної роботи мобільних амбулаторій у різних погодних умовах автомобілі обладнані системами кондиціонування, вентиляції повітря та опалювання салону. Безперебійна робота автомобіля може забезпечуватися постійним джерелом живлення: внутрішнім (забезпечено додатковий акумулятор) та зовнішнім (можливість під’єднання до зовнішньої електричної мережі та наявний бензиновий генератор). Окрім того, враховуючи сучасні виклики, усі автомобілі додатково обладнані універсальним кріпленням для перевезення нош, отже, у разі потреби, амбулаторії зможуть навіть транспортувати поранених.

Ключі та техпаспорти від новеньких переобладнаних мікроавтобусів «IVECO Daily» разом з представниками Альянсу-Україна урочисто вручили заступник Міністра охорони здоров’я України Євген Мороз, в.о. Голови Держслужби України з соцзахворювань Олена Єщенко, директор Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України Наталія Нізова та заступник Голови Київської міськдержадміністрації Михайло Радуцький.

«Завдяки нещодавно затвердженій Парламентом України Загальнодержавній цільовій соціальній програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, при підтримці Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією сьогодні ми передаємо у регіони країни ці багатофункціональні мобільні амбулаторії, які пристосовані для проведення тестування та надання медико-консультативної допомоги представникам груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ та іншими соціально-небезпечними захворюваннями.

Розширення цієї мережі дозволить суттєво посилити контроль над поширенням епідемій ВІЛ-інфекції та вірусного гепатиту С в Україні, охопити профілактичними послугами та забезпечити подальше лікування людей, які цього найбільше потребують», - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я України Євген Мороз.

За його словами, поширеність ВІЛ/СНІДу в Україні зменшилась порівняно з минулим роком майже на 6%, а смертність майже на 7%. На сьогодні на обліку перебуває 150 тис. ВІЛ-інфікованих, 250 тис. належать до груп ризику.

«Альянс-Україна вже має успішний 6-річний досвід використання мобільних амбулаторій у більшості областей України. Лише минулого року таким чином нам вдалося охопити профілактичними послугами 38,5 тис. представників груп ризику, провести 91 тис. тестувань на ВІЛ, вірусні гепатити та інші інфекції, 4,5 тис. з яких виявилися позитивними. Автомобілі вартістю майже 500 000 доларів США були закуплені та переобладнані в рамках реалізації чинного національного проекту, що підтримується Глобальним фондом. Завдяки цій потужній «нелетальній» зброї проти епідемії та суттєвому зростанню профілактичних можливостей наших партнерських організацій ми розраховуємо остаточно закріпити досягнуту протягом останніх років тенденцію щодо стабілізації епідемії ВІЛ-інфекції в Україні та оперативно реагувати на інші небезпечні загрози», - поділився останніми здобутками та перспективними планами директор з політики та партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала.

За словами керівника громадської організації «Наша допомога» з міста Слов’янськ Донецької області Михайла Кареліна, для Слов’янська – українського міста, яке зараз опинилося на «передовій», наявність сучасної мобільної амбулаторії вкрай важлива, адже останні тенденції вказують на значне зростання кількості позитивних результатів тестів на ВІЛ та вірусні гепатити через проведення бойових дій і велику кількість переселенців. Тепер у нас з’явиться можливість не лише проводити тестування у більшому обсязі, але й оперативно супроводжувати людей з позитивним результатом до Харкова для підтвердження діагнозу і призначення, за необхідності, своєчасного лікування.

Вже цими вихідними нові амбулаторії почнуть інтенсивно працювати у регіонах.

Довідково

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, як основний субреципієнт Глобального Фонду в Україні та співвиконавець чинної Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, що введена у дію 8 жовтня 2014 року, через партнерські неурядові ВІЛ-сервісні організації охоплює профілактичними послугами понад 250 тисяч представників найуразливіших верств населення (споживачів ін’єкційних наркотиків, жінок, залучених до комерційного сексу, чоловіків, які мають секс с чоловіками та «дітей вулиці»).

За останні 8 років Альянс-Україна, у т.ч. завдяки роботі раніше поставлених у регіони мобільних амбулаторій, забезпечив проведення понад 1,5 мільйонів тестів на ВІЛ, гепатити В/С та сифіліс.