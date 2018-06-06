Психолог назвав три правила хорошого сексу

Головне, що треба знати про секс, – він відбувається у голові, стверджує психолог.

Багато хто з нас продовжує стикатися з проблемами в інтимній сфері та ніяк не може зрозуміти, що їхнє джерело – не партнер, а ми самі.

За словами практикуючого психолога Михайла Лабковського, налагодити ситуацію в спальні та насолоджуватися сексом допоможуть три дуже важливих правила, передає "Новое время".

1. Любов до себе

Секс — насамперед, біологічна потреба здорової людини. Але багато хто перетворює цю потребу чорт знає на що, зазначає психолог. Наприклад, деякі жінки використовують секс як розмінну монету ("Я йому – тіло, він мені – стосунки") або навіть карають партнера за його допомогою ("Образив? Будеш тиждень спати на дивані!").

"Насправді, цілком нормально, що ви можете не одразу захотіти партнера, з яким ледь знайомі. Або що після сварки ви не особливо налаштовані на ласки. Але коли ви відчуваєте бажання, але говорите собі "ні", щоб цим бажанням маніпулювати, – це вже серйозна проблема", - наголосив Лабковський.

За його словами, чоловіки теж грають в ігри: наприклад, намагаються взяти кількістю, самостверджуються через секс, що призводить до найсумніших наслідків – реальні потреби тіла проігноровані, а психологічні комплекси тільки зростають. Щоб не потрапляти в ці пастки, радить психолог, треба, по-перше, думати про себе. Цінувати свої бажання, розуміти їх, не позбавляти себе здорової сексуальної реалізації.

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2. Здатність розчинятися в моменті

Як зазначає Лабковський, жінки зазвичай заморочуються на красі, чоловіки – на техніці. За своїми численними клієнтам він з'ясував, що представники обох статей взагалі в інтимні моменти оголюють всі свої комплекси, невпевненість.

"Навчіться бути в моменті. Зосередьтеся на своїх відчуттях, діях і єднанні з іншою людиною. Переключіть увагу від того, що про вас можуть подумати, на, власне, сам секс. Ви побачите, як його якість різко змінюється на краще", - радить психолог.

3. Наявність бажання

"Багато людей займаються сексом не так, як хочуть, або навіть в ті моменти, коли вони цього не хочуть. Для одних це – "виконання подружнього обов'язку", інші думають, як задовольнити партнера, геть забуваючи про себе. Є окремі індивідууми, які погоджуються в сексі на те, що їм неприємно, боляче або принизливо, щоб завоювати чужу прихильність", - розповідає експерт.

Він наголосив, що подібна поведінка призводить до сумного результату – наприклад, до психосоматичних захворювань на кшталт еректильної дисфункції психологічного характеру або вагінізму, коли жіноче тіло "закривається" і сама пенетрація приносить їй величезний біль. Тому, продовжив Лабковський, дуже важливо вміти вчасно говорити "ні", не займатися сексом з жалю, почуття обов'язку, співчуття і так далі.

Раніше вчені встановили, що секс є найкращим способом для боротьби зі стресом, у тому числі і з зимовою депресією, оскільки він допомагає виробляти ендорфіни, які сприяють гарному настрою людини.