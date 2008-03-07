Українці накупили вітамінів на $100 мільйонів

Загальний об`єм українського ринку вітамінів роздрібу минулого року склав 100 млн. дол., що на 14% більше торішніх показників.

Частка ж вітаміновмісних лікарських засобів склала 84,5%, а БАДів -15,5%.

У порівнянні з 2006 роком, об`єм продажів вітаміновмсних БАДів виріс на 37%, тоді як ліків – лише на 12%.

Об`єм аптечних продажів вітаміновмісних препаратів в натуральному виразі (упаковках) скоротився майже на 18%, а БАД - виріс на 15%.

І це при тому, що середня вартість упаковки вітамінів в 1,5 разу поступається середній вартості упаковки БАД, що містять вітаміни: 1,36 дол. проти 2,02 дол. відповідно (роздрібні ціни).

Якщо говорити про виробників, то за підсумками 2007г. найбільшу частку в сегменті ГЛС займають “західні” виробники (55%). За ними слідують виробники СНД і країн Балтії (25%). З них українські виробники займають 1/3, тобто більше 8% всього сегменту вітаміновмісних лікарських засобів.

Ремедиум