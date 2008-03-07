Відомий контрацептив визнали недійсним

Днями на торгах у Франкфурті акції найбільшого в Німеччині виробника фармацевтичних препаратів компанії Bayer AG впали на 5,6% до річного мінімуму, знизивши капіталізацію компанії на 2 млрд євро, до 36,5 млрд євро. Приводом послужило рішення американського суду у справі про патент на популярний оральний контрацептив Yasmin, який визнали недійсним. Тепер дешевші копії препарату доступні для виробництва дженериковим компаніям, зокрема американській Barr Pharmaceuticals Inc., яка оспорювала законність патенту. Судовий вердикт примусив Bayer переглянути плани збільшення прибутків на 2008 рік.

Окружний суд Нью-Джерсі ухвалив рішення, що контрацептив Yasmin не був винаходом в чистому вигляді і будь-яка інша компанія могла створити щось подібне. «Bayer не винаходила цей контрацептив, оскільки на момент досліджень багато необхідних відкриттів вже було зроблено», — сказала експерт Rahn & Bodmer Біргит Кулхофф. Американські продажі Yasmin є для Bayer ключовими. По даним за 2007 рік, в США компанія реалізувала цих контрацептивів на 321 млн. євро (487 млн. дол.).

Минулого року контрацептиви групи Yasmin стали головною і найкрупнішою лінією Bayer, виручка від якої склала 1,04 млрд євро (1,58 млрд дол.).

Позапланова неприємність з ключовим препаратом примусила Bayer переглянути у бік зниження прогнози зростання прибутків на 2008 рік.

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