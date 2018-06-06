Гройсман розповів, коли приймуть рішення щодо чиновника МОЗ через скандальну фразу про смерть онкохворих

Він нагадав, що є аудіозапис виступу, який в понеділок був ним направлений на розгляд комісії вищого корпусу державної служби.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що рішення стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського буде прийняте завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Я хочу сказати одну річ - я за те, щоб покарати людину, якщо вона дійсно це сказала. І я за те, щоб покарання було жорстким, я б навіть сказав жорстоким, але до цього ми повинні всі пересвідчитись, що він саме це сказав", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що є аудіозапис виступу, який в понеділок був ним направлений на розгляд комісії вищого корпусу державної служби.

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"І завтра на мою вимогу відбудеться це засідання. Але я хочу попросити, щоб це засідання було публічним, щоб ми всі послухали, витратили 20 хвилин часу і послухали цю плівку, І потім я готовий виконати будь-яке рішення, яке буде об'єктивним після того, як ми почуємо, що сказала ця людина. Я це чув, в мене власні висновки є. І тоді ми приймемо спільне рішення... Тому нам залишилося почекати до завтра, завтра буде проведена ця комісія, і після неї я прийму рішення", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського навів Онкологічний портал України.

«Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго», - йшлося в опублікованому витягу зі стенограми.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

5 червня голова Рахункової палати України оприлюднив аудіозапис зі скандальними словами Лінчевського: