Збільшені виплати не поліпшать демографічної ситуації в Україні

Збільшені виплати на дитину не поліпшать демографічної ситуації в Україні.

Про це в інтерв`ю УНІАН сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла ЛІБАНОВА.

"Цей шлях неефективний. І не може бути таким. Наприклад, коли проаналізували скільки у 2006 народилося дітей через мотивацію збільшених виплат - "аж" 12 тисяч," - констатує вона.

За її словами, народжуваність в Україні почала зростати з 2001 року, "найімовірніше внаслідок підвищення рівня життя і зниження безробіття".

"Значна за розміром допомога надається тільки впродовж першого року. А що далі? Дитячих ясел немає, отже мама змушена доглядати дитину і не може працювати. Зарплати одного батька вочевидь не вистачає," - вважає Е.ЛІБАНОВА.

"Не випадково ж в Україні рівень бідності сімей з дітьми, особливо з дітьми до 3-х років, значно вищий за середній по країні. Якщо ми дійсно хочемо вплинути на народжуваність, треба максимально використати досвід найбільш успішних в цьому сенсі країн, де жінка дійсно має можливості поєднувати репродуктивну діяльність із роботою," - каже Е.ЛІБАНОВА.