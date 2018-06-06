В Україні почнуть вакцинацію дорослих від кору

МОЗ розпочне вакцинацію дорослих у групі ризику захворюваності на кір.

Нещодавно було прийнято зміни до нормативних документів, які дозволяють проводити безкоштовну імунізацію вакцинами, закупленими за бюджетні кошти, дорослим у групах підвищеного ризику захворювання на кір.

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. З початку року 40% від усіх хворих становлять саме дорослі, повідомляє прес-служба МОЗ.

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Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі (військові, бійці АТО, студенти), а також серед освітян та медиків.

Уже зараз Міністерство охорони здоров'я замовило додатково 392 тис. доз вакцин для профілактики кору.

"Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безкоштовно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах.