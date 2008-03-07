«Розвиток України» подарував львівській лікарні найновітніше медобладнання

Благодійний фонд привітав з 15-річчям міську дитячу лікарню у м. Львів. З нагоди святкування Фонд подарував Центру найсучасніше медичне обладнання - наркозну станцію та монітори пацієнта.

Обладнання буде переважно використовуватись для анестезіологічного забезпечення операцій у пацієнтів зазначеного центру та забезпечення нейрохірургічних операцій з використання нейрофіброспопу, в т.ч. у новонароджених. Допомога буде сприяти проведенню найпрогресивнішого виду оперативного втручання.

На базі лікарні працює єдиний у Західній Україні «Центр мініінвазивних хірургічних втручань у дітей з урологічною патологією».

За словами Володимира Реліна, завідувача анестезіологічного відділення, один із апаратів, переданих Фондом, вже використовувався при проведенні операції. Благодійний фонд «Розвиток України» сподівається, що за допомогою нового обладнання лікарня зможе якісно допомогти ще багатьом маленьким пацієнтам.