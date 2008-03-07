Випромінювання мобільного впливає на шкіру

Тканини організму піддаються негативній дії з боку електромагнітних хвиль. Попередні дослідження вказували на те, що радіовипромінювання мобільних телефонів (модульовані електромагнітні хвилі радіочастот) змінюють експресію білка і активність у шарі ендотеліальних клітин людини. Проте новий аналіз є унікальним з погляду того, що він вперше показав, чи є дані локальні зміни в експресії білка небезпечної для людини.

У дослідженні був проведений експеримент на невеликій ділянці шкіри передпліччя, який піддавався GSM-сигналам у 10 добровольців. Після цього оброблений матеріал (як опромінений, так і не опромінений) був відправлений для гістологічного дослідження (біопсія шкіри). При цьому були вивчені всі білки, що піддалися змінам. В процесі аналізу 580 протеїнів 8 були охарактеризовані як що одержали значну дію в результаті дії випромінювання мобільного телефону, відзначають фахівці.

"Радіація, якою людина піддається в процесі користування мобільним телефоном, надає деяку біологічну дію на організм людини", - говорить Даріуш Лежчинські, дослідник Центру STUK. - "Навіть якщо ці зміни незначні, вони все одно є".

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