Швеція збільшить обсяги гуманітарної допомоги для Донбасу

09:46, 27 листопада 2014
Країна
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Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом заявляє про збільшення її країною гуманітарної допомоги для Донбасу

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

“Ми збільшуємо обсяг гуманітарної допомоги, яку буде надано найбільш постраждалим регіонам внаслідок агресії, яка відбувається на сході України. Коли я повернусь до Стокгольма, буде ухвалено відповідне рішення про виділення Україні додатково 10 млн крон”, - сказала Вальстрьом.

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