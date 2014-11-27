Магнітні бурі у грудні

У середині грудня прогнозують надзвичайно велику кількість сонячної активності.

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначає завідувач відділу Інституту геофізики НАНУ Михайло Орлюк, на магнітні бурі варто очікувати 2 грудня, 10-12 грудня, а також 15-16-го.

При цьому, можливо, що в Україні можна буде спостерігати Північне сяйво. Подібний феномен востаннє спостерігався у 70-х роках минулого століття.