Вітаміни допоможуть у лікуванні куперозу

Візуально і фактично поліпшити стан шкіри, ураженої куперозом, дозволяє проведення ряду косметичних процедур, застосування спеціальних засобів (внутрішніх - курси прийому вітамінних комплекси, місцевих процедур).

Косметичні методи лікування куперозу включають вітаміни. Найбільш ефективними компонентами засобів для лікування куперозу:

Вітамін С (аскорбінова кислота) - зміцнює капіляри і бере участь у синтезі колагену. Крім цього, вітамін С має виражену судинозвужувальну дію.

Вітамін Р (рутин або комплекс флавоноїдів) - ці природні речовини зміцнюють капіляри, підвищують їх стійкість до зовнішніх несприятливих впливів, знижують проникність, ламкість. Особливо ефективні флавоноїди в поєднанні з вітаміном С.

Вітамін К - один з факторів зсідання крові, не менш важливий для судин: він підвищує щільність ендотелію (судинної стінки), знижує її проникність.

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