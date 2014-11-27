На Донбас доставлять посилену гуманітарну допомогу
З сьогоднішнього дня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова починає доставку посилених продуктових наборів на Донбас
Тепер до складу пакету, крім борошна, цукру, круп, консервів, олії, печива та інших продуктів, додатково входять дві банки тушонки, дві упаковки макаронів, банка консервованої кукурудзи. Протягом тижня в Донецьк доставлять 3650 тонн продуктів.
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«Рінат Ахметов поставив завдання - надати максимальну допомогу тим мешканцям Донецької та Луганської областей, які опинилися в біді, - коментує Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова. - З серпня Гуманітарний штаб доставляє продуктові набори мирному населенню в рамках гуманітарних рейсів через 3 місяці більше 1 мільйона «наборів для виживання». З грудня Штаб розширює асортимент і кількість продуктів: тепер набір важить не 10, а 13 кг і містить висококалорійні продукти. Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька вирушили перші машини з новим складом. До 3-го грудня 194 автомобіля доставлять гуманітарний вантаж на «Донбас Арену», де волонтери стадіону ФК «Шахтар» розфасують його в 243 тисячі пакетів».
Посилений набір видаватимуть щомісячно соціально незахищеним категоріям населення, яким призначається допомога Штабу. Першими оновлені продуктові набори отримають жителі Донецька, Харцизька, Ясинуватої, Єнакієве. Також з першої декади грудня допомогу зможуть отримувати макіївчани у палаці спорту «Дружба» (Донецьк). Інформація про категорії, яким призначена допомога, а також про порядок видачі для жителів Макіївки буде опублікована в п'ятницю, 28 листопада, на сайті фонду.
Нагадаємо, Рінат Ахметов доручив своєму штабу до кінця року доставити другий мільйон продуктових наборів мирного населення Донецької і Луганської областей.