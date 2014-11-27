Упродовж доби в зоні АТО 5 українських військовослужбовців отримали поранення
14:07, 27 листопада 2014Країна
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Також через обстріл бойовиками населених пунктів загинуло дві цивільні особи, восьмеро були поранені
Фото: УНІАН
Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.
"Загалом протягом доби бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого п’ятеро наших військовослужбовців отримали поранення. На щастя, загиблих немає", - сказав Лисенко.
За його словами, також через обстріл бойовиками населених пунктів загинуло дві цивільні особи, восьмеро були поранені.
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