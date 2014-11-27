Упродовж доби в зоні АТО 5 українських військовослужбовців отримали поранення

Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

"Загалом протягом доби бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого п’ятеро наших військовослужбовців отримали поранення. На щастя, загиблих немає", - сказав Лисенко.

За його словами, також через обстріл бойовиками населених пунктів загинуло дві цивільні особи, восьмеро були поранені.