Які продукти небезпечні для серця

Головною причиною хвороб серця є критичний стан судин, які виявляються непрохідними для повноцінного кровотоку. Їх закупорка призводить до утворення тромбів і далі - до інфаркту, причому спадковістю цю недугу пояснюють лише частково, пише zdorovia.com.ua.

Експерти радять переглянути свій раціон на користь легкозасвоюваних продуктів і страв. Одночасно зводячи до мінімуму і навіть виключаючи з меню ті з них, які призводять до підвищення холестерину.

До таких холестеринових ворогів серця і судин на думку лікарів відносяться:

- фарш з м'яса індички: у 80 грамах індичого фаршу міститься 12,5 грамів жиру.

- цукор, який додається в їжу і напої: його надмірне вживання (понад 100 калорій в день) підвищує у крові рівень ліпідів - носіїв нерозчинних жирних кислот.

- картопляне пюре: зазвичай містить велику кількість олії, молока та сметани, що перетворює його в бомбу з насичених жирів.

- піца: у одному шматку міститься 10 г жирів, з них 4,4 грама - насичених.

- попкорн: у середній порції міститься 60 грамів насичених жирів і 1 200 калорій.