Який вид спорту найкорисніший?

Для тих з нас, хто любить подорожувати "на своїх двох" є приємний факт: спортивна ходьба спалює таку ж кількість калорій, як і біг на цю ж відстань.

До того ж, американські фахівці довели, що ходьба покращує артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, стан судин і суглобів, психічне здоров`я. А найголовніше – це дешевий вид спорту. Адже зовсім необов`язково ходити в спортзал, досить просто встати з дивана і прогулятися по квартирі.

Сидячий спосіб життя підвищує рівень холестерину, він шкідливий для спини, для м`язів. Сидіти шкідливо для організму, чим менше це робити, тим краще.

Як повідомляє редактор медичного журналу Mayo Clinic Proceedings Джеймс Левін, ходьба корисна всім без виключення. "Вам зовсім не обов`язково купувати абонемент у фітнес-клуб, не треба постійно контролювати пульс. Просто вимкніть телевізор, встаньте з дивана і підіть прогулятися", – радить він.

Займатися ходьбою ви можете практично скрізь, у будь-який час і за будь-якої погоди. Зрозуміло, слід уникати вулиць зі жвавим рухом транспорту, адже вам потрібно вдихати більше кисню. Та й амортизація при ходьбі по асфальтованих дорогах не дуже хороша.

Ходьба вигідно відрізняється, наприклад, від бігу підтюпцем тим, що під час ходьби наче ковзаєш, тоді як під час бігу пересуваєшся за допомогою маленьких стрибків, і тіло кожного разу стрясається від ударів ступнею. Ходьба щадить суглоби і все-таки тренує весь організм.

Начебто нічого особливого, але це одна з дуже ефективних вправ. Усе, на перший погляд, просто і зрозуміло, проте, займаючись спортивною ходьбою потрібно дотримувати певні правила. Динамічна ходьба за допомогою певної техніки виконання дозволяє укріпити м`язи стегон, сідниць, тим більше це дуже хороша альтернатива, якщо біг для вас – катастрофа. Під час ходьби ногу потрібно виносити вперед, а не просто переставляти, наступаючи на землю не з носка, а з п`ятки. Результат не змусить себе чекати – рівна спина, втягнутий живіт, рівномірне дихання, прекрасний гарт організму.

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