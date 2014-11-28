Лікувальні властивості мандаринів
Мандариновий сік є корисним дієтичним і лікувальним. Особливо він рекомендується дітям і хворим
* При високій температурі сік мандарина добре угамовує спрагу.
* Мандарини використовують при лікуванні астми і бронхітів. Вони містять велику кількість амінокислоти, яка називається сінефрином. Це добре відомий протизастійний і протинабряковий засіб. Для очищення легенів від слизу рекомендується кожен ранок випивати по склянці мандаринового соку.
* Пом'якшують кашель і мають відхаркувальну дію при бронхітах і трахеїтах настої і відвари з сухої шкірки на воді (1:10).
* При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються проносами, дуже корисні свіжі мандарини і сік.
* Мандаринова шкірка входить до складу суміші лікарських рослин для отримання гіркої настоянки, яка застосовується в медицині для підвищення апетиту і поліпшення травлення, її приймають по 10-20 крапель за 15-30 хвилин до їжі.
* Для стимуляції апетиту рекомендують у тих же дозах настоянку сухої шкірки мандарина.
* Плоди мандарина застосовують як цінний дієтичний продукт, що попвнюють організм вітамінами в зимовий час.
* Мандарини мають антицинготну дію, підвищують апетит, покращують обмінні процеси.
* Ефірне масло мандарина піднімає настрій.
* При діабеті відвар з шкірки мандаринів сприяє зниженню рівня цукру в крові. Шкірку 3 плодів кип'ятять 10 хвилин в 1 л води. Відвар потрібно тримати в холодильнику непроцідженим і приймати щодня.
* При шкірних захворюваннях дія фітонцидів, що містяться в мандарині, настільки сильна, що свіжий сік вбиває деякі грибки (трихофітію, мікроспорію та ін). Щоб вилікувати шкіру і нігті, уражені грибком, слід багато разів втирати в них сік з часточки або шкірки мандарина.
Мандарини можуть подразнювати нирки і слизову оболонку шлунку і кишечника. тому вони не рекомендуються при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку, ентеритах, коліті і загостреннях запальних захворювань кишечника, а також при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.