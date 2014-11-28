Холодна вода прискорює обмін речовин

Якщо пити крижану воду, а не кімнатної температури, ваше тіло буде спалювати додаткові 9 калорій на склянку? На переробку склянки теплуватою води тіло витратить близько 16 калорій, на склянку крижаної - 25 калорій. Таким чином 8 склянок холодної води на день можуть спалити 200 калорій. Крім того, вода необхідна для всіх процесів, в тому числі, які контролюють обмін речовин. Вода також виводить токсини, які утворюються при спалюванні жирових відкладень.