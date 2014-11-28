Кому протипоказано їсти банани

Їх треба ретельно прожовувати та їсти маленькими порціями. Не слід їсти банани натщесерце і запивати їх водою.

Банани збільшують густину крові, тому вони протипоказані при тромбофлебіті, варикозному розширенні вен, а також людям, які перенесли інфаркти та інсульти.

Банани не слід їсти при підвищеній кислотності шлункового соку.

При цукровому діабеті вживання стиглих плодів банана також має бути обмеженим. Але для хворих на діабет хорошою їжею є незрілі і варені плоди, а стиглий банан допомагає при гіпоглікемічному нападі.