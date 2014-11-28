Впродовж доби в зоні АТО поранені троє українських військовослужбовців
13:32, 28 листопада 2014Країна
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
Впродовж доби в зоні АТО загинув один і поранені троє українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"За минулу добу загинув один український захисник, ще троє отримали поранення", - сказав Лисенко.
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