Впродовж доби в зоні АТО поранені троє українських військовослужбовців

Впродовж доби в зоні АТО загинув один і поранені троє українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загинув один український захисник, ще троє отримали поранення", - сказав Лисенко.