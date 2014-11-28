Бойовики в Алчевську конфісковують гуманітарну допомогу для мирних жителів

Бойовики в Алчевську на Луганщині конфісковують гуманітарну допомогу, яка направляється мирним жителям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація в Україні така, що нам необхідно знайти шлях від насильства до мирного розв’язання конфлікту», - сказав він.

«Погіршується гуманітарна ситуація біля Алчевська через те, що там не вистачає ліків та їжі. Нерегулярні збройні групи конфіскують гуманітарну допомогу, яка направляється на Алчевськ. Я хотів би це підкреслити, тому що коли ми проводимо спостереження, ми бачимо, як погіршується гуманітарна ситуація», - наголосив Боцюрків.

Крім того, він повідомив, що у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ «тепер 322 міжнародних спостерігача, які працюють в 10 містах по Україні, і також половина з них знаходиться в східній Україні. В додаток до цього 135 українців працюють на нас».