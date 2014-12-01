МОЗ із вересня отримало міжнародної гуманітарної допомоги на 10 млн грн

Про це повідомив в.о міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець на засіданні постійно діючого штабу МОЗ з питань організації медичного забезпечення за умов надзвичайних ситуацій за участю представників медичних служб всіх силових відомств, Державної СЕС, Національної академії меднаук та ін., поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

Зокрема, звітуючи про використання гуманітарної допомоги, виділеної на потреби АТО та тимчасово переміщених осіб, Лазоришинець відзначив, що за період з вересня по листопад 2014 року МОЗ отримав гуманітарної допомоги від Всесвітньої організації охорони здоров`я, уряду Грузії, Фонду народонаселення ООН в Україні та міжнародних організацій на загальну суму 9 млн 917 тис. грн.

Так, урядом Грузії було надано ліки, інсуліни, вакцини, вироби медичного призначення та витратні матеріали для проведення апаратного гемодіалізу на загальну суму понад 5 млн грн. Всесвітня організація охорони здоров’я надала лікарські засоби та вироби медичного призначення у вигляді міжвідомчих медичних наборів для невідкладної допомоги на загальну суму 2 млн 387 тис. грн, а також вкрай необхідні 300 тис. доз правцевого анатоксину на суму понад 260 тис. грн. Фірма «АстраЗенека ЮК лімітед» з Великої Британії надала сучасні препарати для знеболення та антибіотики на загальну суму 1 млн 217 тис. грн, уточнив Лазоришинець.

Крім того, Фондом народонаселення ООН надано ліки та вироби медичного призначення у вигляді міжвідомчих медичних наборів для невідкладної допомоги на загальну суму понад 820 тис. грн.

Як зазначалося на зустрічі, вітчизняні фармвиробники також взяли активну участь у наданні благодійної допомоги для потреб АТО, закупивши медпрепарати на загальну суму 466 тис. грн.

Інформуючи присутніх про роботу в контексті поліпшення медичного забезпечення поранених, Лазоришинець наголосив, що аби зменшити санітарні втрати на Донбасі, МОЗ України наближає кваліфіковану медичну допомогу безпосередньо до місць бойових дій, де, в першу чергу, будуть проводитися органозберігаючі операції.

«Щоб вчасно і в повному обсязі надати бійцям необхідну медичну допомогу, ми будемо звертатися до медичної служби Міноборони з проханням переглянути логістику поранених до цивільних лікарень», - зазначив глава МОЗ.

Він також поінформував, що Міністерство охорони здоров’я спільно з волонтерами формує мобільні реанімаційні бригади, до яких увійдуть хірурги, анестезіологи, травматологи, середній медичний персонал із цивільних закладів охорони здоров’я і за якими будуть збережені заробітна плата та робоче місце за основним місцем роботи.