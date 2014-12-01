Перевірена донорська кров в Україні може бути інфікована смертельними вірусами
09:19, 01 грудня 2014Країна
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Фото: УНИАН
Страшна звістка, яку мусять знати усі українці, кому доводиться мати справу з переливанням крові або з ліками на основі крові. Вагітні, хворі з опіками, поранені бійці, онкохворі - усі під загрозою масового інфікування небезпечними вірусами гепатитів, СНІДу, сифілісу.
І це - не черговий фільм жахів. Журналісти ТСН знайшли реальні докази, що уже перевірена донорська кров може бути заражена.
"Людина, яка отримує донорську кров або препарати з донорської крові, може інфікуватися вірусами гепатиту В, гепатиту С, парвовірус Б19 і СНІДу", - наголошує директор лабораторії Григорій Панасенко.
Шокуюча інформація про зараження насправді ніколи не була секретом для Мінздоров'я.
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