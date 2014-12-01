Екс-ректора медуніверситету ім. Богомольця Москаленка взяли під домашній арешт
12:19, 01 грудня 2014Країна
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Голосіївський райсуд Києва за клопотанням прокуратури столиці взяв під домашній арешт екс-ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Віталія Москаленка
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Москаленко, зловживаючи службовим становищем, надавав розпорядження нараховувати собі щоквартальні премії. Таким чином з 2010 по 2014 рік він незаконно заволодів коштами університету на суму майже 4 млн грн.
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