Екс-ректора медуніверситету ім. Богомольця Москаленка взяли під домашній арешт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Москаленко, зловживаючи службовим становищем, надавав розпорядження нараховувати собі щоквартальні премії. Таким чином з 2010 по 2014 рік він незаконно заволодів коштами університету на суму майже 4 млн грн.

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