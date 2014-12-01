Хворим з ВІЛ-інфекцією загрожує переривання антиретровірусної терапії

Хворим з ВІЛ-інфекцією в Україні загрожує переривання антиретровірусної терапії.

Про це голова координаційної ради ВГО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Володимир Жовтяк заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в Україні досі не закуплено достатньої кількості препаратів для лікування ВІЛ-інфікованих.

Читайте такожООН занепокоєна припиненням лікування в Україні хворих на ВІЛ і туберкульоз

«Незважаючи на зміну влади у нашій країні, незважаючи на Революцію Гідності, у МОЗ не змінилося нічого. На сьогодні ліки для лікування десятків тисяч ВІЛ-інфікованих людей досі не закуплені. В Україні ризик переривання лікування 60 тисяч людей з ВІЛ-інфекцією такий великий, як ніколи. Сьогодні, при новій владі, ми констатуємо, що система отримання надприбутків на закупівлях ліків не змінилася. Держава витратила понад 25 млн грн, закупивши препарати за завищеними цінами», - заявив Жовтяк.

Читайте такожВ ООН мають намір перемогти СНІД до 2030 року

Він підкреслив, що МОЗ переплачує за ці АРВ-препарати майже на 25%, якщо порівнювати з ціною, за якою закуповує ці ж ліки Глобальний фонд з боротьби ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією.

За словами Жовтяка, МОЗ збільшував вартість препаратів, зменшуючи кількість людей, які потребують АРВ-лікування.

Читайте такожПацієнти з туберкульозом та СНІДом на окупованих територіях не отримують медичну допомогу

«У багатьох центрах СНІДу є дефіцит антиретровірусних ліків, які конче потрібні для лікування хворих. Країні потрібна реформа охорони здоров’я, настав час для того, щоб МОЗ, держава виконували свої функції щодо забезпечення хворих громадян необхідним лікуванням», - зазначив Жовтяк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в усьому світі відзначають День боротьби зі СНІДом.

За оцінками міжнародних організацій, Україна має надзвичайно гостру епідеміологічну ситуацію щодо ВІЛ/СНІДу в Європі і серед країн СНД. В Україні з моменту реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 року зареєстровано 223 тис. 530 випадків ВІЛ-інфікованих (з них 36 тис. 830 дітей до 14 років), зокрема 56 тис. 382 осіб із захворюванням СНІДом.

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під наглядом в установах охорони здоров'я, становить понад 129 тис. осіб.