Епідемія СНІДу в Україні «старішає»

В Україні спостерігається тенденція щодо «старішання» епідемії ВІЛ/СНІДу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Юрченко.

Він наголосив, що в епідемію ВІЛ\СНІДу в Україну залучаються вперше виявлені особи уже старшого віку.

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«Це люди 50-60 років, які нещодавно інфікувалися ВІЛ-інфекцією через статевий шлях передачі. Люди, які приймають антиретровірусну терапію, живуть якісно і тривало. Їхній вік життя зростає. Тому на сьогодні виникає інша потреба: у лікуванні супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, які пов’язані не тільки з ВІЛ-інфекцією, а й із соматичним станом людини», - зазначив Юрченко.