В Україні зростають показники щодо передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Про це керівник Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Юрченко повідомив на прес-конференції в УНІАН.

Він підкреслив, що на сьогодні в Україні існує значна проблема з тестами на ВІЛ/СНІД, поставки яких планується лише у січні 2015 року.

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«Не можна допустити переривання тестування вагітних на ВІЛ/СНІД, для того щоб діти, які народжуються у ВІЛ-позитивних матерів, мали шанс народитися здоровими. Щоб вчасно виявити ВІЛ-інфекцію та призначити лікування.

Останніми роками в нашій країні спостерігається тенденція щодо збільшення випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини – до 3-4% з 2,7%, які були у 2011 році. У Європі такий відсоток рівний нулю. Цього можна досягнути завдяки вчасному тестуванню, вчасному призначенню, вчасному спостереженню», - наголосив Юрченко.