В Україні майже 80 тис. осіб з ВІЛ/СНІДом не мають доступу до меддопомоги

Майже 80 тис. осіб з ВІЛ/СНІДом в Україні не мають сьогодні доступу до медичної допомоги.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Юрченко.

За його словами, в Україні близько 240 тис. ВІЛ-позитивних осіб, з них лише 150 тис. спостерігаються у медичних закладах.

«Майже 80 тис. осіб з ВІЛ/СНІДом не мають сьогодні доступу до медичної допомоги або через нетолерантне ставлення до себе, або немає наближеної послуги, або проживають у маленьких містечках, де рівень дискримінації до таких хворих лишається досить високим. Такі люди бояться визнати свій ВІЛ-статус і розпочати диспансерне спостереження та лікування», - сказав Юрченко.

Він повідомив, що антиретровірусну терапію отримують майже 60 тис. осіб, підкресливши, що «запасів АРВ-препаратів вистачить ще на 3-4 місяці».

«Без нормальної закупки МОЗ існує ризик переривання лікування, навіть якщо міжнародні донори намагатимуться закрити такі дири у забезпеченні препаратами. Але це неможливо робити постійно. Вчасна та якісна закупівля АРВ-препаратів дасть можливість не тільки подовжити життя хворим, призначити лікування вперше виявленим, але й профілактику поширення ВІЛ-інфекції в країні», - наголосив Юрченко.