Ізраїль допоможе Україні удосконалити службу швидкої медичної допомоги

Ізраїль у співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров’я в Україні допоможе Україні в галузі удосконалення роботи служби швидкої медичної допомоги в Україні в умовах надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські.

«Перед Україною зараз стоїть дуже багато складних питань, і ми як країна, яка має досвід у вирішенні таких питань, дуже зацікавлені поділитися нашим досвідом і робимо це спільно із Всесвітньою організацію охорони здоров’я, яка обрала Ізраїль з міркувань наявності такого досвіду», - сказав він.

За словами посла, буде організований тренінг психологів, які мають працювати з жертвами посттравми. «Ми розуміємо, що в Україні багато людей, які пройшли важкі випробування, як військові, так і цивільні», - сказав він.

Як зазначив Бєлоцерковські, Ізраїль також підтримує програми тренінгів для українських медсестер, щоб поділитися своїм досвідом у сфері надання екстреної першої допомоги.

Головна медсестра Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шоши Ріба повідомила, що в рамках візиту в Україну планує побувати, крім Києва, ще й у Житомирі.

«Мене запросили, щоб я поділилася своїм 20-річним досвідом щодо академічної освіти медсестер», - сказала вона.

За словами Ріби, за результатами візиту в Україну вона підготує план реалізації завдань, які допоможуть у навчанні медсестер.

Ріба повідомила, що в майбутньому планується організувати візит групи медсестер з України в Ізраїль для того, щоб вони подивилися, як поставлена «сестринська справа».

Координатор служби екстреного реагування Magen David Adom (ізраїльський аналог Червоного Хреста) Хаїм Рафаловські, у свою чергу, повідомив, що в ході візиту буде розроблено протокол оцінки стану хворих чи поранених, щоб виробити необхідну систему дій у критичній ситуації.

За його словами, Magen David Adom і ВООЗ розробили систему мобільних підрозділів, які надають першу невідкладну допомогу, і це буде цікаво переміщеним особам, людям, які залишилися без житла внаслідок конфлікту і не мають необхідного доступу до медичних послуг.

«Зазвичай ми не займаємося наданням допомоги в результаті військових дій, але, враховуючи ситуацію, що склалася, те, що ми робимо зараз, це вкрай необхідно для людей, які постраждали в результаті конфлікту», - сказав Рафаловські.