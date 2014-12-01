Гуманітарний штаб Ахметова оголошує набір психологів на курс навчання «Травма війни»

Кого ми шукаємо?

- бакалавр, спеціаліст, магістр у галузі психології, медицини (якщо медицини, то досвід роботи психологічного супроводу.)

- додаткову освіту в будь-якому напрямку психотерапії бажаний

- досвід роботи в допомагає професії від 2 років обов'язковий

- досвід роботи під супервізією від 20 годин бажаний

- вік 25-55 років

- людину мотивовану і небайдужу до гострих соціальних проблем осіб

Відбір на навчання проводять: Семен Глузман - психіатр, президент Асоціації психіатрів України», Ірина Пінчук - директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова, Анна Гулевська - директор Українського форуму благодійників, Вікторія Сановська - департамент сім'ї та дітей Мінсоцполітики, Віталій Панок, директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України ,Сергій Богданов - психолог, психоаналітик, Dr.scient.med, співробітник НаУКМА.

Максимальна кількість учасників навчання - 350 осіб. При відборі ми будемо вітати тих, хто готовий по проходженню курсу навчати інших.

Місто проведення: Київ і Маріуполь (додатково міста проведення навчання можуть узгоджуватися з учасниками)

Термін навчання: грудень 2014 - травень 2015, 180 годин, модульне навчання. Початок курсу: 20 грудня 2014 р.

Формат навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття. Починаючи з третього модуля, в програму включена опрацювання отриманих знань (психологічна практика по роботі з переселенцями і жителями зони АТО) і супервізія.

Програма навчання:

Модуль 1. Вступ в тему «Робота з травмою»

Модуль 2. Травма екстремальних ситуацій

Модуль 3. Сімейна система. Особливості консультування сім'ї

Модуль 4. Різні техніки роботи з дітьми при різних порушеннях і на різних етапах впливу

Модуль 5. Насильство, віктимізація, чутливість

Модуль 6. Робота з травмою тривалого консультування

Тренери курсу:

Людмила Петрановська, Росія -сімейний психолог, автор кількох книг, засновник Інституту розвитку сімейного влаштування.

Олег Романчук, Україна - дитячий психіатр, психотерапевт, EMDR терапевт, директор Інституту психологічного здоров'я УКУ

Олександр Венгер, Росія - дитячий психолог, доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Міжнародного університету «Дубна», доцент кафедри дитячої і підліткової психіатрії, психотерапії та медичної психології РМАПО. Працював з дітьми в Беслані.

Олена Лук'янчук, Україна - психолог, гештальт-терапевт. Координатор психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Особливості навчання:

Навчання безкоштовне. По закінченню учасникам видається сертифікат Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Обов'язковою умовою для отримання сертифіката є проходження всіх модулів без пропуску і успішна здача проміжних та підсумкового контролю. Гуманітарний штаб не гарантує допомогу в працевлаштуванні після закінчення навчання, однак, найкращим за підсумками навчання учасникам буде запропоновано співпрацю з Гуманітарних штабом.

Для участі в конкурсі на навчання, будь ласка, перейдіть по посиланню:

docs.google.com

Заявки на навчання приймаються до 14 грудня 2014 р.

За додатковою інформацією Ви можете звертатися до координатора проекту Анастасії Коберской, email:apapoosh@fdu.org.ua, тел.: 050-367-12-94