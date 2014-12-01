Гуманітарний штаб Ахметова оголошує набір психологів на курс навчання «Травма війни»
Мета курсу: підготувати фахівців, які допоможуть людям, що відчув на собі жах війни
Кого ми шукаємо?
- бакалавр, спеціаліст, магістр у галузі психології, медицини (якщо медицини, то досвід роботи психологічного супроводу.)
- додаткову освіту в будь-якому напрямку психотерапії бажаний
- досвід роботи в допомагає професії від 2 років обов'язковий
- досвід роботи під супервізією від 20 годин бажаний
- вік 25-55 років
- людину мотивовану і небайдужу до гострих соціальних проблем осіб
Відбір на навчання проводять: Семен Глузман - психіатр, президент Асоціації психіатрів України», Ірина Пінчук - директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова, Анна Гулевська - директор Українського форуму благодійників, Вікторія Сановська - департамент сім'ї та дітей Мінсоцполітики, Віталій Панок, директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України ,Сергій Богданов - психолог, психоаналітик, Dr.scient.med, співробітник НаУКМА.
Максимальна кількість учасників навчання - 350 осіб. При відборі ми будемо вітати тих, хто готовий по проходженню курсу навчати інших.
Місто проведення: Київ і Маріуполь (додатково міста проведення навчання можуть узгоджуватися з учасниками)
Термін навчання: грудень 2014 - травень 2015, 180 годин, модульне навчання. Початок курсу: 20 грудня 2014 р.
Формат навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття. Починаючи з третього модуля, в програму включена опрацювання отриманих знань (психологічна практика по роботі з переселенцями і жителями зони АТО) і супервізія.
Програма навчання:
Модуль 1. Вступ в тему «Робота з травмою»
Модуль 2. Травма екстремальних ситуацій
Модуль 3. Сімейна система. Особливості консультування сім'ї
Модуль 4. Різні техніки роботи з дітьми при різних порушеннях і на різних етапах впливу
Модуль 5. Насильство, віктимізація, чутливість
Модуль 6. Робота з травмою тривалого консультування
Тренери курсу:
Людмила Петрановська, Росія -сімейний психолог, автор кількох книг, засновник Інституту розвитку сімейного влаштування.
Олег Романчук, Україна - дитячий психіатр, психотерапевт, EMDR терапевт, директор Інституту психологічного здоров'я УКУ
Олександр Венгер, Росія - дитячий психолог, доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Міжнародного університету «Дубна», доцент кафедри дитячої і підліткової психіатрії, психотерапії та медичної психології РМАПО. Працював з дітьми в Беслані.
Олена Лук'янчук, Україна - психолог, гештальт-терапевт. Координатор психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.
Особливості навчання:
Навчання безкоштовне. По закінченню учасникам видається сертифікат Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Обов'язковою умовою для отримання сертифіката є проходження всіх модулів без пропуску і успішна здача проміжних та підсумкового контролю. Гуманітарний штаб не гарантує допомогу в працевлаштуванні після закінчення навчання, однак, найкращим за підсумками навчання учасникам буде запропоновано співпрацю з Гуманітарних штабом.
Для участі в конкурсі на навчання, будь ласка, перейдіть по посиланню:
Заявки на навчання приймаються до 14 грудня 2014 р.
За додатковою інформацією Ви можете звертатися до координатора проекту Анастасії Коберской, email:apapoosh@fdu.org.ua, тел.: 050-367-12-94