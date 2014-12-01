Медпрацівникам, які працюють в зоні АТО, можуть надати статус учасників бойових дій

Міністерства і відомства розглядають питання про надання статусу учасників бойових дій медичним працівникам, які працюють у зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець.

Він зазначив, що представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики та інших міністерств і відомств проводять консультації щодо того, “які заходи треба розробити для того, щоб волонтерів і медиків визнати учасниками бойових дій”.

За словами Лазоришинця, на сьогодні в зоні АТО працює понад 110 лікарів і медичних працівників “і ще близько 300 осіб готові поїхати туди працювати”.

Лазоришинець повідомив, що “тим лікарям, які знаходяться на окупованій території (йдеться про окуповану територію Донецької та Луганської областей — УНІАН), було запропоновано переїхати на звільнені території, де вони отримають місце роботи, заробітну плату”.