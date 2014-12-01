Cтворено комісію з реорганізації Державної санепідемслужби

Головою комісії призначено заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса

Кабінет міністрів України створив комісію з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби. Відповідне розпорядження від 26 листопада № 1166-р опубліковане на Урядовому порталі. Головою комісії призначено заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса. Він повинен затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної санітарно-епідеміологічної служби; поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.

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