Cтворено комісію з реорганізації Державної санепідемслужби
17:12, 01 грудня 2014Країна
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Головою комісії призначено заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса
Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України створив комісію з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби.
Відповідне розпорядження від 26 листопада № 1166-р опубліковане на Урядовому порталі.
Головою комісії призначено заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса.
Він повинен затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної санітарно-епідеміологічної служби; поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.
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