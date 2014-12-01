У переселенців народилося понад 2 тис. дітей

17:23, 01 грудня 2014
Країна
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Про це повідомив т.в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець

Фото: УНІАН

У тимчасових переселенців народилося понад 2 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві т.в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець.

Він зазначив, що сьогодні в Україні вже більше як 490 тис. є внутрішньо переміщеними особами.

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