У переселенців народилося понад 2 тис. дітей
17:23, 01 грудня 2014Країна
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Про це повідомив т.в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець
Фото: УНІАН
У тимчасових переселенців народилося понад 2 тис. дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві т.в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець.
Він зазначив, що сьогодні в Україні вже більше як 490 тис. є внутрішньо переміщеними особами.
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