У переселенців народилося понад 2 тис. дітей

У тимчасових переселенців народилося понад 2 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві т.в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець.

Він зазначив, що сьогодні в Україні вже більше як 490 тис. є внутрішньо переміщеними особами.