За два місяці відновлено процедури держзакупівель медикаментів

За два місяці відновлено процедури державних закупівель медикаментів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це тимчасово виконуючий обов’язки міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинень повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що «станом на сьогодні з 2,2 млрд грн акцептовано на загальну суму понад 1,8 млрд грн, або 81,8%, а до кінця року будуть використані 100% коштів на закупівлю медикаментів».

Лазоришинець також нагадав, що уряд додатково виділив 4 млн грн для лікування дітей з рідкісними захворюваннями.

Лазоришинець наголосив, що міжнародні організації допомагають Україні у закупівлі медикаментів. За його словами, Євробюро ВООЗ в Україні спільно з урядом Канади «для додаткових закупівель вакцин виділили 3,5 млн канадських доларів». Він додав, що закупівля здійснюватиметься через ЮНІСЕФ.

Лазоришинець також повідомив, що Глобальним фондом з боротьби ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією до кінця року буде здійснено «додаткову закупівлю дитячих форм ліків для ВІЛ-інфікованих дітей, а також протитуберкульозні препарати та препарати для антиретровірусної терапії на суму 5,3 млн американських доларів».