В Україні за 10 місяців захворюваність на ВІЛ зменшилася на 6,7%

За десять місяців 2014 року в Україні захворюваність на ВІЛ зменшилася на 6,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це тимчасово виконуючий обов’язки міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинень повідомив на брифінгу в Будинку уряду з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який започатковано у 1988 році.

За його словами, Україна досягла певних позитивних зрушень у боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, але разом із цим ситуація в країні залишається складною.

За десять місяців 2014 р. в Україні, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, захворюваність на ВІЛ-інфекцію зменшилася на 6,7% (зареєстровано майже 16,5 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції), смертність від захворювань, зумовлених СНІДом, зменшилася на 7,9%.

При цьому захворюваність на СНІД залишилася на тому самому рівні (діагноз СНІДу встановлено понад 8 тис. ВІЛ-інфікованим особам).

З моменту реєстрації ВІЛ-інфекції в Україні станом на 1 листопада 2014 р. зареєстровано майже 262 тис. випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі понад 74 тисяч випадків СНІДу, включаючи 1326 дітей до 14 років.

Лазоришинець також відзначив зміну політики ризикової поведінки у молоді, про що свідчить зниження показника поширення ВІЛ/СНІДу серед цієї категорії населення з 21,8% до 9%. За останні 3 роки зменшився рівень первинного інфікування на ВІЛ-інфекцію у споживачів ін'єкційних наркотиків на 17%.

Крім того, як стверджує Лазоришинець, в Україні серед усіх країн Єврорегіону найкраща тенденція зниження показника передачі ВІЛ від матері до дитини, який на сьогодні сягає 4,28% проти 29% в 2004 році.

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під наглядом у закладах охорони здоров'я в Україні, на початок жовтня 2014 р. становила близько 150 тис. осіб.

Незважаючи на 27-річний період поширення ВІЛ-інфекції в Україні, епідемія на сьогодні залишається сконцентрованою в групах підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ: споживачів ін'єкційних наркотиків, чоловіків, які мають секс із чоловіками, жінок комерційного сексу, ув'язнених.

Визначальний вплив на смертність від захворювань, зумовлених СНІДом, а також на зниження передачі ВІЛ (як вагомий профілактичний захід за умови високого охоплення) мають охоплення та якість програм антиретовірусної терапії. Починаючи з 2004 р., в Україні було досягнуто значного прогресу у наданні лікування людям, які живуть з ВІЛ: на сьогодні в Україні понад 62 тис. ВІЛ-інфікованих осіб отримують антиретровірусну терапію, з них більш як 80% - за кошти державного бюджету.

Фахівці сподіваються, що прийнятий Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» з прогнозним бюджетом понад 6 млрд грн дозволить забезпечити сталим лікуванням понад 120 тис. осіб.