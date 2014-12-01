Світовий банк виділить Україні 300 млн дол. на розвиток медицини

Світовий банк готовий надати Україні 300 млн дол. на заходи з поліпшення первинної та вторинної медичної допомоги у ряді областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це тимчасово виконуючий обов’язки міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинень повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що «сьогодні завершений та попередньо схвалений Дирекцією Світового банку проект для України із залучення коштів Світового банку з поліпшення надання медичної допомоги у дев’яти регіонах України».

За його словами, проекти реалізовуватимуться у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Полтавській, Харківській та Рівненській областях.

Лазоришинець наголосив, що також проводяться переговори і вже досягнуто певних домовленостей зі Світовим банком щодо залучення 42 млн грн на відновлення сходу України.