ВІЛ-інфекція мутує і слабшає - вчені

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) з часом втрачає силу і стає менш небезпечним і заразним, встановили вчені Оксфордського університету за результатами багаторічного спостереження за пацієнтами в Ботсвані та ПАР.

Дослідники виявили, що в результаті боротьби за виживання вірус піддався руйнівній мутації.

Як з'ясувалося, цьому вірусу, що потрапив в організм людини, тепер потрібно більше часу, щоб викликати СНІД. Вчені вважають, що зміни, які відбуваються у вірусі, дозволять більш ефективно боротися з поширенням хвороби.

Деякі вірусологи навіть припустили, що з часом ВІЛ стане майже нешкідливим, якщо він буде продовжувати мутувати і далі.

Більше 35 мільйонів людей у світі заражені вірусом імунодефіциту людини. В їхніх організмах йде нещадна боротьба між вірусом і імунною системою.

Цей вірус - "майстер камуфляжу". Він швидко і без усяких зусиль пристосовується до імунної системи людини.

Однак час від часу вірус інфікує людину з особливо сильною імунною системою.

"І тут вірус потрапляє в халепу. Щоб вижити, йому потрібно мутувати, і ця мутація безслідно для нього не проходить", - говорить професор Оксфордського університету Філіп Голдер.

Ціна такої мутації - ослаблена здатність реплікації, наслідок якої - знижена інфекційність і збільшення терміну, за який при інфікуванні в організмі розвивається СНІД.

Цей ослаблений вірус потім потрапляє в організм інших людей, і починається поступовий, повільний цикл його ослаблення.

Група вчених продемонструвала цей процес, що відбувається в Африці, порівнюючи ситуацію в Ботсвані, де проблема СНІДу існує вже давно, і в ПАР, де вірус з'явився на десять років пізніше.

Професор Голдер заявив ВВС: "Це дивно. Видно, що здатність реплікації в Ботсвані на 10% нижча, ніж у Південній Африці, і це надихає".

"Ми спостерігаємо еволюцію, яка відбувається на наших очах. Дивно, як швидко триває цей процес", - говорить учений.

"Вірус втрачає свою здатність викликати хворобу, і це допоможе нам його знищити", - вважає професор Голдер.

Вчені припустили, що антиретровірусні препарати також змушують ВІЛ мутувати у більш м'які форми, атакуючи насамперед його найбільш агресивні різновиди.

"Двадцять років тому термін розвитку СНІДу становив 10 років. Але в останні 10 років в Ботсвані він зріс до 12,5 років. Це поступове зростання, але за великим рахунком це стрімка зміна. Можна уявити, що з часом цей термін буде продовжувати рости, і в майбутньому люди протягом десятиліть не будуть відчувати жодних симптомів хвороби ".

Вчені попередили, що, тим не менше, навіть ослаблена версія вірусу все ще надзвичайно небезпечна і може викликати СНІД.

Ця інфекція була виявлена вченими ще в 1980-і роки, проте ліки, здатні призупинити перебіг хвороби, з'явилися порівняно недавно. Коштують вони дорого і доступні далеко не всім.

Вірус імунодефіциту перейшов до людини від мавп, для яких це - легка інфекція.

Вірусолог Університету Ноттінгема професор Джонатан Болл сказав в інтерв'ю ВВС: "Якщо так піде далі, ми побачимо глобальні зміни - більш повільний розвиток хвороби і менше поширення інфекції"

"У теорії, якщо ми дозволимо вірусу ВІЛ розвиватися далі, ми побачимо, що населення планети стає більш резистентним до вірусу, ніж зараз - вірус в підсумку стане майже безпечним, - говорить він. - Подібні події відбувалися в історії і раніше, але ми говоримо про дуже великі часові проміжки".

Професор Ендрю Фрімен з Університету Кардіффа називає це дослідження "інтригуючим".

"Порівнюючи епідемії в Ботсвані та ПАР, дослідники змогли показати, що з часом вірус стає більш слабким, - говорить учений. - Широке застосування антиретровірусної терапії, можливо, теж робить свій внесок, і разом ці фактори можуть допомогти взяти епідемію під контроль".

Тим не менш, він підкреслив, що пройде ще дуже багато часу, перш ніж ВІЛ стане нешкідливим, і раніше, ніж це відбудеться, на нас чекають інші події, більш доступне лікування і поява ефективних препаратів, здатних подолати СНІД.

BBCUkrainian.com