Донецький та Луганський медичні університети змінили свої юридичні адреси

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Донбасі та продовження збройного конфлікту на Сході країни, що фактично унеможливлює проведення освітньої роботи, Міністерство охорони здоров’я України прийняло загальне організаційне рішення щодо відновлення діяльності Донецького національного медичного університету ім. М. Горького та Луганського державного медичного університету за новими юридичними адресами.

Для забезпечення безпеки викладачів та студентів, налагодження навчального процесу та відповідно до наказу МОЗ України від 21.11.2014 № 875 «Про організацію діяльності Луганського державного медичного університету», до завершення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей Луганський державний медичний університет тимчасово проводить свою діяльність за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, будинок 32.

Донецький національний медичний університет імені М. Горького, відповідно до наказу МОЗ України від 21.11.2014 № 876 «Про організацію діяльності Донецький національний медичний університет імені М. Горького», буде тимчасово проводити свою діяльність на базі Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету імені М. Горького та тимчасово проводить свою діяльність за адресою: м. Красний Лиман, вул. Кірова, будинок 27.