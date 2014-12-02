Понад 450 тисяч переселенців з Донбасу та Криму взято на облік органами соцзахисту

Понад 450 тисяч тимчасових переселенців з Донбасу та Криму взято на облік органами соціального захисту в інших регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За даними Міжвідомчого координаційного штабу, станом на 1 грудня 2014 року, в областях України розміщено 501 тис. 157 внутрішньопереміщених осіб з Донбасу та Криму. За минулу добу розміщено 969 осіб. В органах соціального захисту населення вже взято на облік понад 450 тисяч осіб", - сказав Лисенко.

За його словами, щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання призначено 129 тис. 777 сім’ям. Наразі 50 тис. 331 сім’я вже отримала зазначену грошову допомогу.