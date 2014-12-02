Хто стане новим міністром охорони здоров'я України?

Очільником Міністерства охорони здоров'я може стати Олександр Квіташвілі - колишній міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії. Квіташвілі був національним експертом-координатором підкомітету сектора охорони здоров'я, освіти і соціальних програм економічного зростання та подолання бідності.

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У 1995-2002 роки працював консультантом в різних міжнародних організаціях. Створив кілька аналітичних робіт, що стосуються реформи сфери охорони здоров'я та аналізу соціального захисту.

Входить до групи з 12 експертів, яких відібрали у міністерстві охорони здоров'я України для розробки напрямів медичної реформи на 2015-2025 роки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців: Наталії Яресько, Олександра Квіташвілі, Айвараса Абрамавичуса.