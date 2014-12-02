Міністром охорони здоров'я став Олександр Квіташвілі

Верховна Рада України призначила Олександра Квіташвілі міністром охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 288 народних депутатів.

Довідка УНІАН. Квіташвілі у 1992 році закінчив історичний факультет Тбіліського державного університету за спеціальністю "Новітня історія Європи і США". У 1992 році після перемоги за Програмою стипендій Едмунда Маскі (Muskie) продовжив навчання у Школі державного управління імені Роберта Ф. Вагнера. У 2002-2003 роках працював в Нью-Йорку, в Інституті Заходу й Сходу і консультантом Інституту трансатлантичного партнерства проти СНІДу. З січня 2008 р. по серпень 2010 р. обіймав посаду міністра праці, соцполітики та охорони здоров’я Грузії.

Квіташвілі був національним експертом-координатором підкомітету сектора охорони здоров'я, освіти і соціальних програм економічного зростання та подолання бідності.

Входить до групи з 12 експертів, яких відібрали у міністерстві охорони здоров'я України для розробки напрямів медичної реформи на 2015-2025 роки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців: Наталії Яресько, Олександра Квіташвілі, Айвараса Абрамавичуса.