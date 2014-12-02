Міністром охорони здоров'я став Олександр Квіташвілі
Олександр Квіташвілі - колишній міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії
Верховна Рада України призначила Олександра Квіташвілі міністром охорони здоров'я.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 288 народних депутатів.
Довідка УНІАН. Квіташвілі у 1992 році закінчив історичний факультет Тбіліського державного університету за спеціальністю "Новітня історія Європи і США". У 1992 році після перемоги за Програмою стипендій Едмунда Маскі (Muskie) продовжив навчання у Школі державного управління імені Роберта Ф. Вагнера. У 2002-2003 роках працював в Нью-Йорку, в Інституті Заходу й Сходу і консультантом Інституту трансатлантичного партнерства проти СНІДу. З січня 2008 р. по серпень 2010 р. обіймав посаду міністра праці, соцполітики та охорони здоров’я Грузії.
Квіташвілі був національним експертом-координатором підкомітету сектора охорони здоров'я, освіти і соціальних програм економічного зростання та подолання бідності.
Входить до групи з 12 експертів, яких відібрали у міністерстві охорони здоров'я України для розробки напрямів медичної реформи на 2015-2025 роки.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців: Наталії Яресько, Олександра Квіташвілі, Айвараса Абрамавичуса.