Систему державних закупівель ліків зроблять відкритою
Щоб подолати корупцію в системі державних закупівель ліків, потрібно зробити їх відкритими
Про це сказав новий міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі під час брифінгу після того, як Рада затвердила склад нового уряду, передає ТСН.
"Я працюю в групі експертів, які розробляють стратегію реформування охорони здоров'я в Україні, починаючи з вересня цього року. Я знаю проблему із закупівлями, яка була, що закупівлі провалилися і потрібно було приймати екстрені заходи і уряду, і міністерству", - сказав він.
"Я думаю, ця проблема вирішується. Треба просто відкрити систему держзакупівель. Зараз у вас закрита система. Виникають "олігаполіі", навіть не монополії, а "олігаполіі", які один з одним спілкуються і самі роблять ціноутворення. Це не нове явище, ця система є в деяких європейських країнах, в колишніх радянських країнах", - додав Квіташвілі.
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На думку міністра, успішна боротьба з корупцією в держзакупівлях лежить через прозорість і відкритість для всіх компаній, які можуть якісно працювати в цій сфері.
Також Квіташвілі додав, що вже почалися переговори з ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями, які можуть допомогти при закупівлями спеціальних медикаментів.
"Таким шляхом йдуть багато держав, включаючи Грузію", - сказав він і зазначив, що в Україні буде "абсолютно нова система держзакупівель".
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