Серцевий напад: врятує ефективний метод самодопомоги

Багато хто не знає, що в цей небезпечний період людина може сама собі допомогти. Просто почніть кашляти. Безліч разів і з величезною силою. Перед тим як кашлянути - зробіть глибокий вдих. Ваш кашель повинен бути тривалим і глибоким. Таким, як ніби у вас в грудях скупчилася мокротиння, глибоко, глибоко всередині.

Вдих і глибокий кашель слід повторювати кожні 2 секунди, не роблячи перерв і зупинок. Робіть це до приїзду лікарів або поки серце знову не запрацює у звичному ритмі.