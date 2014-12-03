Серцевий напад: врятує ефективний метод самодопомоги
09:29, 03 грудня 2014Країна
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Якщо раптом ви відчуєте, що ваше серце не в порядку і ви зараз знепритомнієте - у вас є всього лише 10 секунд до втрати свідомості
Фото: УНІАН
Багато хто не знає, що в цей небезпечний період людина може сама собі допомогти. Просто почніть кашляти. Безліч разів і з величезною силою. Перед тим як кашлянути - зробіть глибокий вдих. Ваш кашель повинен бути тривалим і глибоким. Таким, як ніби у вас в грудях скупчилася мокротиння, глибоко, глибоко всередині.
Вдих і глибокий кашель слід повторювати кожні 2 секунди, не роблячи перерв і зупинок. Робіть це до приїзду лікарів або поки серце знову не запрацює у звичному ритмі.
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