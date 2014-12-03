Швейцарія передала гуманітарну допомогу для поранених в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, центр одержав 27 багатофункціональних ліжок для поранених бійців, таку саму кількість тумбочок з підсвічуванням, а також посуд і постільну білизну загальною вартістю близько 16 тис. євро.

Як відзначили в ОДА, допомогти українським військовим вирішив швейцарський бізнесмен, який впродовж багатьох років працює в Одесі. У травматологічному відділенні, куди надійшло устаткування, відзначають надзвичайну важливість подібної допомоги. Нові ліжка допоможуть комфортному і безпечному транспортуванню поранених.

За словами начальника травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Владислава Горбенка, ці ліжка створюють не тільки комфорт і зручність для хворих, а й дозволяють проводити деякі медичні маніпуляції, не вивантажуючи хворих із каталки і не перевозячи їх до перев'язочної. Транспортування можна здійснювати разом із ліжком.

За час АТО в цьому військовому центрі пройшли лікування близько 1 тис. бійців. В даний час у ньому перебуває більш як 100 солдатів і офіцерів, поранених на Донбасі.