За минулу добу в зоні АТО було поранено п’ятеро мирних мешканців

За минулу добу в зоні АТО було поранено п’ятеро цивільних осіб.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Антитерористичної операції.

Як ідеться в повідомленні, за добу було зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Бандити вели вогонь з гармат, мінометів та установок «Град».

Спроби атакувати позиції українських військ були зафіксовані поблизу населених пунктів: Майорськ, Верхньовільхова, Станично-Луганське, Щастя, Макарове, Авдіївка, Тоненьке, Піски, Опитне, аеропорт Донецька, Тарамчук, Березове, Славне, Чорнухіне, Шуми, Нікішине, Рідкодуб, Дебальцеве, Богданівка.

На Маріупольському напрямку обстрілів не зафіксовано.

За інформацією Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, в районі Донецького аеропорту ніч пройшла без обстрілів.

Артилерія сил АТО завдала 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь, лише в разі відсутності в районі ураження мирного населення.