Яценюк: необхідно зруйнувати бар’єри, які заважають людям з особливими потребами

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, у зверненні Яценюка з нагоди Міжнародного дня інвалідів йдеться: «Сьогодні в Україні близько 3 млн громадян з особливими потребами. Необхідно зробити все можливе, аби назавжди зруйнувати бар’єри, які заважають таким людям відчувати себе вільно і комфортно, брати активну участь в усіх сферах громадського життя, всебічно включатися в розвиток суспільства».

Яценюк висловив подяку «соціальним службам, громадським організаціям та об’єднанням, які залучають їх до активного способу життя, сприяють їхньому працевлаштуванню, формуванню відчуття соціальної значущості та впевненості у власних силах. Спасибі й тим, хто всіма силами підтримує особливих людей, хто розділяє з ними щоденні труднощі і надихає їх життєствердною енергією».