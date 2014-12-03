Найкращий сніданок для мозку

Вчені встановили, що недостатнє або неправильне харчування сірої речовини може призвести до підвищеної стомлюваності, депресії або дратівливості навіть цілком здорових людей.

"Правильний" сніданок

Він складається з двох зварених круто яєць (а ще краще тільки білки, без жовтків), порізаних до салатного стану фруктів, залитих йогуртом. В якості інгредієнтів для ранкового салатику цілком згодяться банани, апельсини, диня, персики, ківі, чорниці.

Яйця і йогурт дають білок, необхідний для синтезу нейромедіаторів, які є регуляторами вашого настрою. Фрукти забезпечують сіру речовину глюкозою, що забезпечує людину зарядом бадьорості і енергії для праці на благо суспільства. Помаранчевого кольору фрукти, багаті на калій, що необхідний нейронам нашого мозку для хорошої передачі нервових імпульсів за короткий термін, знімають сонливість і готують до активної розумової діяльності .

"Неправильний" сніданок

Як не дивно, але традиційний сніданок, що складається з каші, бутербродів з ковбасою і чаю з цукром, якраз "неправильний".

У каші є вуглеводи, які сигналізують серотоніну про необхідність створити відчуття розслабленості і спокою. Це протилежно тому, що потрібно для пробудження.

Бутерброд, в свою чергу, містить протеїни і вуглеводи. Вуглеводи дають команду на розслаблення, а протеїни - наказують підбадьоритися. Виходить, що взаємовиключні речовини зводять мозок з розуму.

Чай з цукром - удар кофеїну і глюкози у мозку (в міцному чаї кофеїну ще більше, ніж в каві). З подібним допінгом мозок, безумовно, бадьориться, але досить недовго, тому що глюкоза доступна в чистому вигляді, її не потрібно розщеплювати, щоб отримати енергію, тому вона так само швидко і закінчиться. В результаті, залишок дня ви проведете в напівкоматозному стані. Тому доведеться регулярно підбадьорюватися схожим чином, але організм - це не склад кофеїну, в якийсь момент його буде занадто багато.

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